Рустэм Хамитов встретился с официальной делегацией Саксонии

Сегодня в Уфе глава республики Рустэм Хамитов принял официальную делегацию Саксонского Ландтага (законодательного органа Свободного государства Саксония (ФРГ) — ред.). Немецкую делегацию возглавляет член парламента Саксонии, президент Парламентского форума Центральной и Восточной Европы, Государственный министр юстиции Свободного государства Саксония Себастьян Гемков.

Во время встречи обсуждались возможности восстановления отношений в экономике и социальной сфере. Этим отношениям уже 25 лет, но в последние годы они не отвечали обоюдным интересам. К примеру, внешнеторговый баланс республики с Германией в прошлом году упал почти в четыре раза по сравнению с 2012 годом.

Республика заинтересована в локализации совместного производства высокотехнологичного оборудования, реализации проектов в области машиностроения, химической промышленности, сельского хозяйства, считает Рустэм Хамитов. Он назвал колоссальными возможности сотрудничества с Германией.

Себастьян Гемков согласился с ним: «Наше желание — снова сделать взаимодействие интенсивным. Мы рассмотрим все перспективы, все точки соприкосновения, где могли бы сотрудничать, а также предложить нашим предприятиям в Саксонии перспективы взаимодействия с Башкортостаном».