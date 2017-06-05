На всероссийском чемпионате по пахоте будут участвовать пять механизаторов из республики

В их числе три девушки - студентки Башкирского государственного аграрного университета и учащиеся профессионального колледжа, сообщил министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

Шестой открытый чемпионат России по пахоте пройдет с 30 июня по 1 июля, недалеко от Уфы. Сделано это специально для того, чтобы горожане могли ознакомиться с жизнью сельчан, увидеть, чем они живут, как работают, отметил министр.

Для участия в чемпионате подали 46 механизаторов из 30 регионов России, а также планируется приезд пяти иностранных команд из Эстонии, Ирландии, Великобритании, Нидерландов, Польши.

Победитель чемпионата получит ценный приз и возможность представлять страну на международных чемпионатах по пахоте.

Кстати

Россия получила право проведения чемпионата Европы по пахоте в 2018 году, чемпионата мира в 2020 году.