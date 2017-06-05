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08.06.17 | 16:08 НОВОСТИ | Архив новостей
«Уфаоргсинтез» увеличил производство азота
«Уфаоргсинтез» (дочернее общество «Башнефти») ввел в эксплуатацию воздухоразделительную установку после ее технического перевооружения, сообщает пресс-служба нефтяной компании.
Мощность по производству газообразного азота в результате модернизации существенно увеличилась. «Новая установка позволит полностью обеспечить потребности в азоте высокой чистоты всех объектов нефтехимического предприятия, включая новые технологические установки», поясняется в сообщении.
Прежние мощности по выпуску азота не в полной мере удовлетворяли потребности завода, недостающий объем азота поступал с «Уфимского НПЗ», напоминает пресс-служба.
Она не сообщает стоимость модернизации установки.
Автор: Эльза ХОРЕВА
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