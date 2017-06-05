В Ишимбае наказали конкурсного управляющего машзавода

Арендаторы задолжали предприятию-банкроту свыше 3 млн рублей, однако конкурсный управляющий машзавода не принимал мер по взысканию просроченных арендных платежей, сообщают в прокуратуре республики.

Вместе с тем, указанные средства могли пойти на частичное погашение долга предприятия по зарплате. Не проконтролировал управляющий и использование заводского имущества, переданного коммерческой фирме. Компания своевременно не оплачивала коммунальные расходы, что могло привести к порче конкурсной недвижимости.

Поэтому в отношении управляющего возбудили административное дело за неправомерные действия при банкротстве, и оштрафовали на 25 тыс. рублей.

Так же Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» привлекла нерадивого сотрудника к дисциплинарной ответственности.