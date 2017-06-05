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08.06.17 | 15:26 НОВОСТИ | Архив новостей
Грабители, избившие пенсионерку в Башкирии, получили сроки
Двое жителей Чекмагушевского района – 39-летний Азат Сахаутдинов и 48-летний Рустам Шайбаков признаны виновными по статье «грабеж».
В апреле прошлого года злоумышленники пробрались в квартиру жительницы села Ивачево Дюртюлинского района, избили ее и похитили деньги, телефон и золотые украшения.
По решению суда младший из грабителей получил 2,5 года лишения свободы, его сообщник – четыре года и четыре месяца в колонии особого режима, сообщает Дюртюлинская межрайонная прокуратура.
Автор: Марат САТТАРОВ
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