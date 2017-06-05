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08.06.17 | 13:30 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии учебно-методическому центру малой авиации запретили перевозить пассажиров
У организации него не было разрешительных документов на этот вид деятельности.
Уфимскому учебно-методическому центру малой авиации запретили перевозить пассажиров. Под видом демонстрационных полетов организация осуществляла перевозки пассажиров на легкомоторном самолете «Саванна», хотя не имела разрешительных документов на этот вид деятельности. сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Руководство центра обязали устранить нарушения, исполнение находится на прокурорском контроле.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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