В Башкирии будет создана НКО похоронного дела

В республике принято решение о создании некоммерческой организации по вопросам похоронного дела, сообщили «РБ» в ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» (АСМО). Это решение поддержано Минжилхозом региона. В АСМО уже сформирована инициативная группа по созданию региональной НКО.

Исполнительный директор АСМО Рустам Исхаков сообщил, что АСМО в 2017 году запланировано создание такой региональной некоммерческой организации для оказания муниципалитетам правовой, организационной и консультационной помощи. НКО будет заниматься внедрением единых муниципальных стандартов и требований к качеству похоронного обслуживания населения, обучением специалистов похоронной отрасли и другим.

На «круглом столе» проанализировали опыт внедрения IT-программы «Электронные кладбища» в Уфе. Она действует с ноября прошлого года в виде сайта pomnim.me. Сайт представляет собой единую электронную базу захоронений на территории города. С помощью сайта любой человек получает возможность найти место захоронения своего родственника, создать в личном кабинете семейную родословную с описанием биографии предков, в т.ч. фотоархива. В отдельном разделе сайта – список мест погребений известных людей и участников Великой Отечественной войны города.