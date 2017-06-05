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08.06.17 | 11:58 НОВОСТИ | Архив новостей
Бывший вице-мэр Уфы Владислав Никитин осужден на 3,5 года за махинации с землей
Приговор в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Уфы Владислава Никитина вынес Октябрьский районный суд столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Никитин признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.
Как установлено в суде, бывший вице-мэр незаконно распорядился земельным участком площадью более 170 гектаров, на котором располагались аэроклуб и аэродром «Уфа-Забельский». Стоимость земли превышала 896 млн рублей.
Имущество находилось в федеральной собственности и не относилось к ведению муниципалитета. Несмотря на это, чиновник организовал раздел земли и сдачу ее части в аренду ООО «ПИК «Башкиргражданпроект». Впоследствии права на участок были переданы фирме «Завод Промсталь», директором которой была родная сестра Никитина. На участке планировалось строительство коттеджного поселка и реализация домов.
Подсудимый не признал вину в совершении преступления. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он также на два года лишен права занимать на государственной службе и в органах местного самоуправления должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций и полномочий представителя власти.
Осужденный взят под стражу в зале суда.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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