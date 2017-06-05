Уфимка стала жертвой мошенников при покупке фотоаппарата

Горожанка лишилась 34 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Жительница столицы зашла на сайт веб-магазина и выбрала там фотоаппарат японского производства. Во время телефонного разговора сотрудница магазина сообщила, что товар имеется на складе и будет выслан после оплаты. Уфимка перевела 34 тысячи рублей на указанный счет, однако в конечном итоге так и не получила заказ. Попытки связаться с продавцами не увенчались успехом.

Потерпевшая обратилась в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.