В Башкирии подскочили цены на картофель и овощи

Цены на товары и услуги в республике выросли в мае на 0,2 процента, а с начала года – на 1,3 процента, сообщает Башкортостанстат.

Подорожание коснулось в основном продуктов питания, которые повысились в цене на 0,7 процента. Непродовольственные товары, наоборот, подешевели на 0,2 процента, незначительно снизилась и стоимость услуг. Лидерами подорожания стали картофель и овощи, повысившиеся в цене на 20 - 30 процентов. Подешевели только помидоры и огурцы. Также выросли цены на свинину и птицу, мясные консервы, мед и кофе. При этом дешевле стали обходиться яйца, подсолнечное масло, сахар, мука, крупы. Подорожал ряд непродовольственных товаров: одежда для детей, моющие средства, парфюмерия и косметика, стройматериалы, шины, велосипеды. Напротив, подешевели электротовары, бытовая техника, компьютеры, женская одежда и обувь. С началом летнего сезона выросла стоимость проезда в поездах дальнего следования, подорожали туры за рубеж и проживание в гостиницах. Повысили расценки и устроители торжеств. Одновременно подешевели проезд в городском коммерческом автобусе, сотовая связь, снизились процентные ставки по кредитам. Доступнее стали и путевки в санатории республики.