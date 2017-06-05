В Башкирии иномарка загорелась после столкновения с гаражом

Авария произошла рано утром 7 июня в Нефтекамске, сообщает республиканская госавтоинспекция.

На улице Карла Маркса 39-летний местный житель, управляя «Хондой Аккорд», совершил съезд с дороги и последующий наезд на гараж. Иномарка частично была охвачена огнем. Водителя госпитализировали, однако спасти его не удалось. Сидевший на переднем сиденье 17-летний сын водителя находится в больнице.

За прошедший день в регионе зарегистрировано семь ДТП, в которых один человек погиб и восемь получили травмы.