|
|
НОВОСТИ
07.06.17 14:49
Шестеро белоречан осуждены за жестокое избиение местного жителя, повлекшего его смерть
07.06.17 10:04
Рустэм Хамитов: проведение в Башкирии Всемирной фольклориады – это большая ответственность за страну
|
08.06.17 | 11:02 НОВОСТИ | Архив новостей
Башкирии отдадут детский санаторий в Крыму
Детский санаторий в Евпатории будет передан Башкирии по договоренности с руководством Республики Крым, сообщил глава Башкортостана Рустэм Хамитов на торжественном собрании к Дню социального работника в уфимском Конгресс-холле.
Санаторий передается в рамках соглашения о сотрудничестве с Республикой Крым в торгово-экономической и социально-культурной сферах. После ремонта и реконструкции здесь смогут ежегодно отдыхать и оздоравливаться около 5 тысяч детей из республики.
- Думаю, что это очень хороший проект, - подчеркнул Рустэм Хамитов. - Безусловно, мы не будем жалеть деньги, потому что это очень важно. Не только приехал на берег моря искупаться и покушать фрукты, но еще и получить соответствующее лечение. Кроме того, санаторий будет круглогодичным.
Автор: Галина ПЕТРОВА
|
AHOHC
AHOHC
В Сибайской коррекционной школе допускали незаконные поборы
Жанна 2017-06-05 11:59:09
В Башкирии дети разрисовали Конституцию
Марат 2017-06-02 22:26:37
В Уфе на двух дорогах почти на пять месяцев вводится ограничение движения
Izergen 2017-05-31 09:47:30
В центре Уфы из водопроводного колодца забил фонтан (видео)
gulshatai 2017-05-25 16:04:12
На улучшение дорог в этом году Уфимская агломерация получила два миллиарда рублей
2017-05-20 10:56:36
Две стороны медали (Cоциум) 18.05.17 (10:57)
прохожий 2017-05-18 19:17:46
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
Основная цель — не рейтинги, а качество жизни (Cоциум) 28.04.17 (09:50)
прохожий 2017-04-28 12:00:52
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Насибуллин 2017-04-28 10:37:30
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Прагаторт 2017-04-24 13:32:35