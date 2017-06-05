Гендиректором гостелерадиокомлекса «Башкортостан» стал Рустам Зарафутдинов

Рустам Зарафутдинов назначен генеральным директором гостелерадиокомлекса «Башкортостан», сообщается на сайте ГТРК.

По итогам конкурса он обошел известного в Уфе рекламщика Евгения Исламова. Рустам Зарафутдинов намерен заниматься продвижением канала «БСТ» в цифровой мультиплекс, а также созданием единой редакции, объединяющей теле-, радио и интернет-ресурсы компании. К слову, комплекс объединяет телеканалы «БСТ», «Курай», «Тамыр», радио «Спутник Юлдаш».

Рустам Зарафутдинов окончил экономфак Башгосуниверситета. Работал корреспондентом, ведущим новостей на телеканалах «Вся Уфа», ГТРК «Башкортостан». Возглавлял информационную службу ГТРК. С 2015 года назначен руководителем пресс-службы полпреда президента России в ПФО. С марта этого года исполнял обязанности директора ГУП ТРК «Башкортостан».