В Илишевском районе за два года благоустроили 50 родников

Только за последние два года в Илишевском районе при непосредственном участии местного населения благоустроено 50 родников и колодцев - сделаны ограждения, гравирование или асфальтирование территории, реконструкция каптажа, установлены беседки, посажены деревья.

Так, например, в деревнях Бишкураевского сельсовета приведены в порядок, красочно оформлены и облагорожены 10 родников, Ябалаковского сельсовета – шесть, Аккузевского и Карабашевского сельсовета – по четыре.

Эти работы проводятся в рамках местного партийного проекта «Обустройство и благоустройство родников и колодцев», сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия». Он реализуется с 2010 года.