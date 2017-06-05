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07.06.17 | 16:43 НОВОСТИ | Архив новостей
В Илишевском районе за два года благоустроили 50 родников
Только за последние два года в Илишевском районе при непосредственном участии местного населения благоустроено 50 родников и колодцев - сделаны ограждения, гравирование или асфальтирование территории, реконструкция каптажа, установлены беседки, посажены деревья.
Так, например, в деревнях Бишкураевского сельсовета приведены в порядок, красочно оформлены и облагорожены 10 родников, Ябалаковского сельсовета – шесть, Аккузевского и Карабашевского сельсовета – по четыре.
Эти работы проводятся в рамках местного партийного проекта «Обустройство и благоустройство родников и колодцев», сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия». Он реализуется с 2010 года.
Автор: Гузель НАБИЕВА
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