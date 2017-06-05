В Башкирии осталось посеять гречиху и кукурузу

07.06.17 Сегодня - День краудфандинга

07.06.17 В Уфе в День города бесплатно покажут фильмы под открытым небом

07.06.17 В Уфе в парке Якутова 12 июня пройдет выставка ретроавтомобилей

07.06.17 В Уфе создана Ассоциация городских телерадиовещателей

07.06.17 Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Башкирии на уровне «BBB-»

07.06.17 В экологическом рейтинге регионов у Башкирии 57-е место

07.06.17 Этим летом в Башкирии будут работать 98 загородных оздоровительных лагерей

07.06.17 Башкирия оказалась вне рейтинга регионов, страдающих от ожирения

07.06.17 Фонду развития и поддержки малого предпринимательства Башкирии подтвердили высокий рейтинг

07.06.17 В Башкирии в 2017 году на формирование современной городской среды направят 1,3 млрд рублей

07.06.17 В Чекмагушевском районе птицефабрика осталась без электричества за долги в 1,8 млн рублей

07.06.17 В Башкирии будет создана Похоронная Ассоциация