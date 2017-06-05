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07.06.17 | 15:38 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе объявлен конкурс на лучшие балкон и клумбу
Конкурс «Лучший балкон (лоджия) и лучшая дворовая цветочная клумба, палисадник» объявило управление жилищного хозяйства Уфы, сообщает пресс-служба администрации столицы.
Номинаций две: «Райский уголок на моем балконе» и «А из нашего окна чудо-клумба видна».
Заявки принимаются до 30 июля по телефону 233-66-33, электронному адресу nasibullina@ugh.ufanet.ru, а также в УЖХ (ул. Комсомольская, 165/1, каб. 213). Претенденты должны указать номинацию, в которой они намерены выступать, свои имя и фамилию, адрес, контактный телефон.
Итоги конкурса будут подведены 10 августа.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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