В Башкирии с начала года 729 алиментщиков стали фигурантами уголовных дел

Еще 452 родителя находятся в шаге от возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба УФССП по РБ.

Среди тех, кому грозит уголовное преследование, 370-ти назначены обязательные работы, 82-ум – административный арест. Если они продолжат уклоняться от обязательств, то окажутся на скамье подсудимых.

Один из должников, проживающий в Учалинском районе, задолжал 147 тысяч рублей и не торопился с выплатами, за что был привлечен к уголовной ответственности в виде пяти месяцев исправительных работ. После этого мужчина официально трудоустроился и на содержание его дочери стали поступать деньги.