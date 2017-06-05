Прокуратура Краснокамского района добилась блокировки наркосайтов

Информационные ресурсы взяты под контроль Роскомнадзором.

Прокуратура Краснокамского района проверила соблюдение законодательства о противодействии распространению наркотиков.

Установлено, что на 17 интернет-ресурсах распространялась информация о продаже наркосредств, в том числе "спайса". Открыто публиковались цены и контактные данные продавцов.

Прокуратура направила в суд требование признать сведения сайтов запрещенными к распространению. Требование удовлетворено. В настоящее время доступ к этим информационным ресурсам ограничен Роскомнадзором, сообщили в прокуратуре Краснокамского района.