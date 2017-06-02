Уфимец предстанет перед судом за регистрацию фирм через подставных лиц

Фирмы он планировал в дальнейшем продать.

Прокуратура Ленинского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего уфимца. С марта по апрель прошлого года он предлагал безработным гражданам регистрировать на их имя коммерческие фирмы. Мужчина обещал выплачивать подставным директорам зарплату. Кампании-однодневки злоумышленник регистрировал для последующей продажи.

Таким образом, мужчина зарегистрировал в налоговом органе пять фирм, которые планировал продать за 50 тысяч рублей.

Обвиняемый признал вину, дело направлено в суд, сообщает прокуратура республики.