В Уфе День России и города завершится салютом

Уфа отметит 12 июня концертными программами и праздничным салютом, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Основной площадкой праздника станет площадь имени Ленина. В программе детский концерт «Горжусь тобой, моя столица!» (начало в 12.00) и гала-концерт международного фестиваля национальных культур "Бердэмлек Содружество" (17.00). Будут работать выставки ремесленников «Город мастеров» и детского народного творчества. В 23.00 прогремит праздничный салют.

На площади имени Салавата Юлаева состоится фестиваль спорта и музыки «KFC Battle» (14.00). В нем примут участие звезды шоу-бизнеса Егор Крид и Саша Шерман.

В этот же день на ВДНХ ЭКСПО откроется исторический парк «Россия - моя история».

Другим интересным событием станет открытие Второго художественного форума «Арт Уфа – 2017». А на площади перед памятником народному поэту Мустаю Кариму впервые пройдет праздник поэзии.