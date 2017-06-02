В Уфе пройдет флешмоб против подросткового вандализма

06.06.17 Сегодня - День русского языка

06.06.17 В Уфе в День города бесплатно покажут фильмы под открытым небом

06.06.17 В Уфе в парке Якутова 12 июня пройдет выставка ретроавтомобилей

06.06.17 В Башкирии снизились темпы прироста населения

06.06.17 В Башкирии будет создана Похоронная Ассоциация

06.06.17 В нескольких районах Башкирии из-за снегопадов отменили сабантуи

06.06.17 В Уфе создана Ассоциация городских телерадиовещателей

06.06.17 Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Башкирии на уровне «BBB-»

06.06.17 В Башкирии определили лауреатов республиканской премии имени Булата Султангареева

06.06.17 В экологическом рейтинге регионов у Башкирии 57-е место

06.06.17 Этим летом в Башкирии будут работать 98 загородных оздоровительных лагерей

06.06.17 Башкирия оказалась вне рейтинга регионов, страдающих от ожирения

06.06.17 Фонду развития и поддержки малого предпринимательства Башкирии подтвердили высокий рейтинг

06.06.17 В Башкирии в 2017 году на формирование современной городской среды направят 1,3 млрд рублей

06.06.17 В Чекмагушевском районе птицефабрика осталась без электричества за долги в 1,8 млн рублей