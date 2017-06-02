Башкирия начинает готовить специалистов по межэтническим отношениям

Специалистов в сфере национальных и государственно-конфессиональных отношений начнет обучать Башкирский госуниверситет на базе учебной программы, которую готовят специалисты Института стратегических исследований РБ (ИСИ).

Программа разрабатывается в рамках соглашения с Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН).

- Учебный курс основывается на положениях нового профессионального стандарта для госслужащих, работающих в сфере национальной политики. Она учитывает этно-конфессиональные особенности Башкортостана, -говорит эксперт ФАДН по республике, руководитель Центра социокультурного анализа ИСИ Юлдаш Юсупов.

Ключевыми направлениями подготовки он называет знания по истории и этнологии Башкортостана и тренинги по разрешению межконфессиональных и межэтнических конфликтов.

- Большинство инцидентов можно предупредить на местном уровне, -уверен Ю.Юсупов. -Для этого достаточно одного грамотного специалиста. Башкортостан в этом плане опережает российские темпы — в каждом муниципалитете уже действуют советы по межконфессиональному согласию.

Успешное развитие межконфессионального диалога в республике ученый связывает с эффективной работой Совета по делам религий при правительстве Башкортостана. Однако, по его мнению, это же и ограничивает деятельность муниципальных служащих, которые порой оставляют без должного внимания межнациональные отношения.

Специалист, отвечающий за межнациональное согласие, должен иметь постоянную научно-методическую поддержку, говорит Юлдаш Юсупов. Только в этом случае можно говорить о цельной национальной политике в регионе.

Автор: Газиз Юсупов, пресс-секретарь Института стратегических исследований РБ