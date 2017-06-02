В Кумертау появится четвертый резидент ТОСЭР

Им будет компания по производству цемента.

В Кумертау заявку на включение в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) подала компания, которая предлагает строительство помольной станции по производству цемента. Ее мощность 54 тысячи тонн в год, проект предусматривает 56,6 млн рублей инвестиций и 20 рабочих мест, сообщает администрация города.

Проект одобрила рабочая группа, положительное заключение направят в республиканское минэкономразвития.

Напомним, что сейчас в Кумертау пришли три резидента ТОСЭР. Один построит маслоэкстакционный завод, второй будет выпускать нефтепромысловое оборудование, третий – органические удобрения.