В Башкирии полковник УФСИН задержан по подозрению в убийстве

56-летний начальник ФКУ Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН по РБ подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщила пресс-служба СУСК по республике.

Утром 5 июня в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в жилом доме поселка Верный Иглинского района обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти, уточнили в следкоме.

По версии следствия, вечером 4 июня начальник УИИ пришел сюда в гости к своему знакомому. В ходе совместного употребления спиртного из-за личных неприязненных отношений полковник нанес 67-летнему пенсионеру множественные удары ногами по телу и скрылся с места происшествия. Потерпевший, спустя непродолжительное время, от полученных повреждений скончался.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств и мотивов преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза для уточнения причины смерти погибшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.