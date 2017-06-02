Шесть упало на автомобили, пять на линии электропередач.

За минувшие сутки в Уфе ветер свалил более 20 деревьев, такие случаи были зафиксировааны в Калининском, Кировском, Советском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах столицы. В шести случаях деревья упали на автомобили, в пяти – на линии электропередачи. Из людей никто не пострадал, на жизнедеятельности города это не отразилось, последствия непогоды устраняют коммунальные службы, сообщают в Службе спасения 112.

Также в ведомстве граждан просят сообщать о деревьях, которое могут представлять угрозу здоровью и жизни человека. Для этого нужно обратиться в отдел коммунального хозяйства администрации своего района. Заявку также можно оставить, позвонив на номер «112».