В Башкирии центры общественного доступа пригласили на бесплатные курсы

Центры общественного доступа (ЦОД) проведут бесплатные курсы для домохозяек, студентов, пенсионеров и начинающих предпринимателей, сообщили в госкомитете республики по информатизации.

В июне все желающие смогут принять участие в вебинаре по основам инновационной деятельности, пройти электронные курсы по компьютерной грамотности, основам предпринимательства, родительскому просвещению. Доступны и образовательные курсы по целому ряду профессий: программист, педагог, слесарь, специалист в сфере закупок и другим. Помимо этого, в ЦОДах можно проконсультироваться со специалистом центра занятости и научиться работе на Едином портале государственных услуг.

Информация о центрах общественного доступа и расписании мероприятий расположена по ссылке https://edu.bashkortostan.ru/center-for-public-access-rb/.