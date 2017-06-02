Из Уфы в Благовещенск пассажиров маршрутки вёз водитель, лишённый прав

Нарушителя задержали 4 июня, сообщает начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов.

Вчера вечером сотрудники ГИБДД остановили на проспекте Октября «ГАЗель», следовавшую по маршруту Уфа – Благовещенск. 33-летний водитель не смог предъявить прав – при проверке инспекторы выяснили, что удостоверения мужчина был лишен в июле прошлого года за отказ от прохождения медосвидетельствования.

Водитель отстранен от управления и для дальнейшего разбирательства доставлен в ОВД.