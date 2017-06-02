В Сибайской коррекционной школе допускали незаконные поборы

Родители третьеклассников сдали деньги на покупку дивана и штор для классной комнаты.

Вот только деньги не вносились на расчетный счет образовательного учреждения, а передавались классному руководителю. Поэтому проконтролировать их использование было невозможно.

Отказаться от сдачи денег родители тоже не могли, хотя закрепленное решение о покупке в протоколе родительского собрания не носило обязательный характер.

После прокурорской проверки в коррекционной школе, где обучаются 109 детей-инвалидов, незаконные поборы прекращены, деньги возвращены родителям.

За допущенные нарушения классный руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщается на сайте прокуратуры республики.