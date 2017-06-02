В Башкирии пьяный водитель совершил ДТП

Происшествие случилось утром 4 июня в Караидельском районе, сообщает республиканская госавтоинспекция.

В деревне Усть-Сухояз на улице Весенней 33-летний местный житель, управляя автомобилем «ВАЗ» шестой модели, не справился с управлением и съехал с дороги, допустив опрокидывание транспорта. На момент ДТП водитель был пьян, его 32-летний пассажир доставлен в больницу с травмами.

За прошедшее воскресенье в регионе зарегистрировано одно ДТП с одним пострадавшим.