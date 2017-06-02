В Уфе могут появиться аллея учителей и аллея выпускников

Создать в Уфе аллею выпускников высших учебных заведений и приурочить её открытие к 50-летию физико-математического факультета Башкирского педуниверситета имени М. Акмуллы предложила председателю горсовета столицы Валерию Трофимову жительница города, учитель физики гимназии № 102 Райзана Кляшева.

В пресс-службе горсовета рассказали, что немногим раньше также на приеме граждан В. Трофимову от лица родителей учащихся было предложено открыть аллею учителей или назвать так уже имеющуюся.

Тогда эта инициатива была поддержана депутатами совета, поскольку новых небольших аллей в Уфе много и некоторым как раз пока не нашли достойного наименования. Упоминание учителей в городской топонимике, по мнению уфимцев, повысит имидж благородной профессии.