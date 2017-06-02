|
|
НОВОСТИ
02.06.17 15:27
В Салавате директор предприятия удержал налог с подчиненных, но не перечислил деньги в бюджет
01.06.17 11:07
Спектакль Башдрамтеатра вошел в топ-9 лучших спектаклей Международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз»
|
05.06.17 | 10:21 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии комсомольцы проводят акцию «Юные герои Отечества»
Акция “Юные герои Отечества”, рассказывающая о пионерах и комсомольцах, героически проявивших себя в годы становления Советской власти и Великой отечественной войны, стартовала в Башкирии.
Комсомольцы во главе с первым секретарем Башкирского рескома Ленинского коммунистического союза молодежи (ЛКСМ) РФ Яном Двинским побывали в уфимской школе №75 и рассказали ребятам об их ровесниках, ставших героями Советского Союза, - Марате Казее, Вале Котике, Зине Портновой.
- Конечно, сегодня мы знаем лишь о паре десятков таких героев, хотя в то время их было сотни. Молодые ребята вели борьбу наровне со своими старшими товарищами. Их героизм также трудно переоценить, как и подвиг Александра Матросова, – говорит один из комсомольцев Владислав Кучин.
Как сообщается на официальном сайте Башкирского республиканского отделения КПРФ, акция «Юные герои отечества» действует по всей стране, а башкирские комсомольцы в канун столетия Великой Октябрьской социалистической революции намерены активно проводить патриотические акции по всей республике.
Автор: Гузель НАБИЕВА
|
AHOHC
AHOHC
В Башкирии дети разрисовали Конституцию
Марат 2017-06-02 22:26:37
В Уфе на двух дорогах почти на пять месяцев вводится ограничение движения
Izergen 2017-05-31 09:47:30
В центре Уфы из водопроводного колодца забил фонтан (видео)
gulshatai 2017-05-25 16:04:12
На улучшение дорог в этом году Уфимская агломерация получила два миллиарда рублей
2017-05-20 10:56:36
Две стороны медали (Cоциум) 18.05.17 (10:57)
прохожий 2017-05-18 19:17:46
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
Основная цель — не рейтинги, а качество жизни (Cоциум) 28.04.17 (09:50)
прохожий 2017-04-28 12:00:52
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Насибуллин 2017-04-28 10:37:30
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Прагаторт 2017-04-24 13:32:35
Этот многоликий Латыпов-Догадов (Культура) 21.04.17 (09:14)
Елена 2017-04-23 20:46:54