В Башкирии комсомольцы проводят акцию «Юные герои Отечества»

Акция “Юные герои Отечества”, рассказывающая о пионерах и комсомольцах, героически проявивших себя в годы становления Советской власти и Великой отечественной войны, стартовала в Башкирии.

Комсомольцы во главе с первым секретарем Башкирского рескома Ленинского коммунистического союза молодежи (ЛКСМ) РФ Яном Двинским побывали в уфимской школе №75 и рассказали ребятам об их ровесниках, ставших героями Советского Союза, - Марате Казее, Вале Котике, Зине Портновой.

- Конечно, сегодня мы знаем лишь о паре десятков таких героев, хотя в то время их было сотни. Молодые ребята вели борьбу наровне со своими старшими товарищами. Их героизм также трудно переоценить, как и подвиг Александра Матросова, – говорит один из комсомольцев Владислав Кучин.

Как сообщается на официальном сайте Башкирского республиканского отделения КПРФ, акция «Юные герои отечества» действует по всей стране, а башкирские комсомольцы в канун столетия Великой Октябрьской социалистической революции намерены активно проводить патриотические акции по всей республике.