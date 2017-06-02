Единая электронная база захоронений, созданная в Уфе, станет общереспубликанской

Свои личные кабинеты на сайте pomnim.me - единой электронной базе захоронений на территории Уфы зарегистрировали более 480 человек, а число посетителей превысило 18,5 тыс. пользователей, сообщает пресс-служба горсовета столицы.

В Уфе эта программа действует с ноября прошлого года. С ее помощью любой человек получил возможность найти место захоронения своего родственника, создать в личном кабинете семейную родословную с описанием биографии предков, в том числе фотоархива.

В отдельном разделе сайта опубликован список мест погребений известных людей и участников Великой Отечественной войны столицы.

Вторым в республике городом, который внедрил у себя названную программу и уже сформировал электронные архивы, стал Стерлитамак.

Чтобы эта работа стала общереспубликанской, муниципалитетам Башкирии предстоит провести инвентаризацию кладбищ и создать электронные архивы. Администрирование сайта pomnim.me и общую координацию работы возьмет на себя инициативная группа вновь создаваемой региональной НКО по вопросам похоронного дела, отметили в пресс-службе уфимского горсовета.