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05.06.17 | 10:06 НОВОСТИ | Архив новостей
Единая электронная база захоронений, созданная в Уфе, станет общереспубликанской
Свои личные кабинеты на сайте pomnim.me - единой электронной базе захоронений на территории Уфы зарегистрировали более 480 человек, а число посетителей превысило 18,5 тыс. пользователей, сообщает пресс-служба горсовета столицы.
В Уфе эта программа действует с ноября прошлого года. С ее помощью любой человек получил возможность найти место захоронения своего родственника, создать в личном кабинете семейную родословную с описанием биографии предков, в том числе фотоархива.
В отдельном разделе сайта опубликован список мест погребений известных людей и участников Великой Отечественной войны столицы.
Вторым в республике городом, который внедрил у себя названную программу и уже сформировал электронные архивы, стал Стерлитамак.
Чтобы эта работа стала общереспубликанской, муниципалитетам Башкирии предстоит провести инвентаризацию кладбищ и создать электронные архивы. Администрирование сайта pomnim.me и общую координацию работы возьмет на себя инициативная группа вновь создаваемой региональной НКО по вопросам похоронного дела, отметили в пресс-службе уфимского горсовета.
Автор: Гузель НАБИЕВА
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