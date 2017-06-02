В Уфе актёры выехали на сцену в инвалидных креслах

Спектакль поставлен по пьесе Екатерины Сергеевой и Гюзель Давлетовой - режиссера театра. Премьера прошла 3 июня в Доме творчества инвалидов.

Гюзель Давлетова, рассказала нашему корреспонденту, что жанр пьесы - комедийная мелодрама был выбран не случайно, в нем, по ее мнению, наиболее полно смогли раскрыться творческие способности непрофессиональных актеров. Здесь много эмоций, неприкрытых переживаний, словесных баталий.





Инклюзивный театр «Статус» существует в республике меньше года. Первой постановкой стала «Ненормальная» Надежды Птушкиной. В составе труппы двести человек. Одним из инициаторов появления театра стал председатель общественной организации инвалидов «Факел» Марат Юсупов. После премьеры (он, кстати занят в спектакле как актер), Юсупов сказал: «Новый театр - это мощный инструмент социализации граждан с инвалидностью. Причем играли они как обычные актеры: специально для них роли не прописывали».