|
|
НОВОСТИ
02.06.17 15:27
В Салавате директор предприятия удержал налог с подчиненных, но не перечислил деньги в бюджет
01.06.17 11:07
Спектакль Башдрамтеатра вошел в топ-9 лучших спектаклей Международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз»
|
04.06.17 | 21:35 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе стартует очередная международная фотоакция «Природа. Человек. Культура»
С 5 по 12 июня пройдет очередная, XXVII международная акция «Башкортостан. Природа. Человек. Культура-2017». Центральным событием акции станет традиционный фототур по республике с участием фотографов из разных стран и регионов России. В рамках акции пройдет VII международный фотофестиваль «Мы дети твои, планета Земля».
В этом году выставочными площадками фотофестиваля станут Национальный музей Республики Башкортостан, галерея народного искусства «Урал», музей Салавата Юлаева (с. Малояз).
В Национальном музее 6 июня в 15.00 откроются две выставки «Андрей Баскаков. Жизнь в фотографии», посвященная памяти первого председателя Союза фотохудожников России и рассказывающая о его творческом пути. И выставка о Всемирной Фольклориаде-2016, прошедшей в Мексике в прошлом году и о участии в ней творческой делегации Республики Башкортостан. Эта экспозиция стала возможной благодаря гранту главы Республики Башкортостан, поддержавшему проект, сообщил нашему корреспонденту координатор акции, народный художник республики Рамиль Кильмаматов.
Автор: Надежда РОМАНОВА
|
AHOHC
AHOHC
В Башкирии дети разрисовали Конституцию
Марат 2017-06-02 22:26:37
В Уфе на двух дорогах почти на пять месяцев вводится ограничение движения
Izergen 2017-05-31 09:47:30
В центре Уфы из водопроводного колодца забил фонтан (видео)
gulshatai 2017-05-25 16:04:12
На улучшение дорог в этом году Уфимская агломерация получила два миллиарда рублей
2017-05-20 10:56:36
Две стороны медали (Cоциум) 18.05.17 (10:57)
прохожий 2017-05-18 19:17:46
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
Основная цель — не рейтинги, а качество жизни (Cоциум) 28.04.17 (09:50)
прохожий 2017-04-28 12:00:52
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Насибуллин 2017-04-28 10:37:30
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Прагаторт 2017-04-24 13:32:35
Этот многоликий Латыпов-Догадов (Культура) 21.04.17 (09:14)
Елена 2017-04-23 20:46:54