|
|
НОВОСТИ
02.06.17 15:27
В Салавате директор предприятия удержал налог с подчиненных, но не перечислил деньги в бюджет
01.06.17 11:07
Спектакль Башдрамтеатра вошел в топ-9 лучших спектаклей Международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз»
|
04.06.17 | 19:01 НОВОСТИ | Архив новостей
В Бирске обсудили проблемы безбарьерной среды
Семинар, посвященный реализации социального проекта «Свободное движение» прошел в ТОК-центре «Умникум». В нем приняли участие общественные эксперты по формированию доступной среды, архитекторы, представители социальных служб, работники здравоохранения, культуры и образования пяти северных районов Башкирии.
— Ежедневно мы ходим на работу, магазины, аптеки, посещаем общественные места. Войти в эти здания обычному человеку не составляет труда, но как преодолеть крутые ступеньки, высокие пороги тем, кто передвигается на инвалидной коляске? — с такого вопроса начал свое выступление председатель общественной организации инвалидов «Факел» Марат Юсупов. — Зачастую одному, без посторонней помощи, им просто не справиться. Поэтому многие люди с ограниченными возможностями вынуждены сидеть дома. А быть в изоляции, пожалуй, одно из самых страшных испытаний. Основная цель нашего семинара — обсудить проблемы безбарьерной среды. Обучить специалистов проведению обследования объектов социальной инфраструктуры на предмет доступности для маломобильных групп населения. Первое, что мы можем и должны сделать уже прямо сейчас — прекратить проектирование и строительство инфраструктуры с барьерной архитектурой.
Как сделать город удобным для всех, об универсальном дизайне рассказала архитектор Инна Тарасова. Она наглядно продемонстрировала, как в идеале должно выглядеть простое пешеходное пространство: без перепадов уровней, с контрастом фактур и цвета. Элементы системы уличного водоотвода должны работать как направляющий и тактильный помощник для людей с ограниченными возможностями зрения. А озеленение, в свою очередь, выступать как ориентир.
Члены экспертной группы осмотрели некоторые объекты Бирска на наличие пандусов. Специалисты указали на недочеты, подсказали, что необходимо доработать, сообщает местная газета "Победа".
В мероприятии приняли участие председатель БРО ОООИ «Факел», член паралимпийской сборной России по фехтованию и большому теннису, инвалид-колясочник Марат Юсупов, член экспертной группы, режиссер инклюзивного театра «Статус» Гюзель Давлетова, специалист по связям с общественностью Айгуль Нуриева, архитектор, член рабочей группы по разработке стратегии развития Уфы до 2030 Инна Тарасова, руководитель экспертной группы по доступной среде Ренат Гареев.
Автор: Надежда РОМАНОВА
|
AHOHC
AHOHC
В Башкирии дети разрисовали Конституцию
Марат 2017-06-02 22:26:37
Установлена предварительная причина смерти Яны Перчаткиной
2017-06-02 12:06:50
В Уфе на двух дорогах почти на пять месяцев вводится ограничение движения
Izergen 2017-05-31 09:47:30
В центре Уфы из водопроводного колодца забил фонтан (видео)
gulshatai 2017-05-25 16:04:12
На улучшение дорог в этом году Уфимская агломерация получила два миллиарда рублей
2017-05-20 10:56:36
Две стороны медали (Cоциум) 18.05.17 (10:57)
прохожий 2017-05-18 19:17:46
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
Основная цель — не рейтинги, а качество жизни (Cоциум) 28.04.17 (09:50)
прохожий 2017-04-28 12:00:52
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Насибуллин 2017-04-28 10:37:30
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Прагаторт 2017-04-24 13:32:35