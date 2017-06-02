На Уфу надвигается сильный ветер

04.06.17 Сегодня - Международный день невинных детей — жертв агрессии

04.06.17 Сегодня - День мелиоратора в России

04.06.17 Сегодня - День крановщика

04.06.17 Сегодня - День Святой Троицы

04.06.17 В Башкирии за завышение тарифов ОДН будут штрафовать управляющие компании

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04.06.17 Бывший главный тренер футбольного клуба «Уфа» Игорь Колыванов стал наставником московского «Торпедо»

04.06.17 Главбух компании из Башкирии и ее подельница пытались скрыть неуплату налога в 30 млн рублей

04.06.17 В Уфе в парке Якутова 12 июня пройдет выставка ретроавтомобилей