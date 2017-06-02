В Башкирии дети разрисовали Конституцию

Сегодня Конституционный суд республики подвел итоги конкурса детского рисунка «Конституция Республики Башкортостан глазами детей».

В конкурсе, объявленном еще осенью, приняли участие около 1,6 тысяч детей почти из всех городов и районов Башкирии. Победителями в трех возрастных категориях стали 18 человек, еще 50 отмечены в разных номинациях.

Председатель Конституционного суда РБ Зуфар Еникеев назвал "первой ласточкой" конкурс, который учит детей с самого маленького возраста понимать важность и значение Основного закона республики. Подобные мероприятия по его популяризации и среди детей, и среди взрослых будут проводиться постоянно.





Кроме дипломов и призов победители конкурса получат в конце года еще один очень ценный и памятный подарок – их работы войду в красочную книгу "Конституция РБ глазами детей".