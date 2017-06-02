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02.06.17 | 14:17 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии ожидаются сильные ливни, град
Штормовое предупреждение размещено на сайте госкомитета РБ по ЧС.
По данным башгидрометцентра сегодня и в первой половине ночи 3 июня местами по республике ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, крупный град, грозы и шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с.
Пресс-служба госкомитета также приводит ряд правил. К примеру, при сильном ливне рекомендуется воздержаться от поездок по городу и оставаться в помещении, если же ливень застал вас в личном транспорте, перестройтесь в крайний правый ряд и включите аварийку. Если вода будет стремительно прибывать, покиньте транспорт и пройдите на возвышенный участок или в ближайшее здание.
Во время града нельзя укрываться под деревьями, а находясь в автомобиле следует прекратить движение и держаться подальше от стекол – желательно развернуться лицом к центру салона, прикрыть глаза руками или одеждой. Ни в коем случае нельзя покидать машину во время града. Стоит помнить, что средняя продолжительность града составляет примерно шесть минут.
Если вас застал ураган, то при нахождении в здании нужно отойти от окон, отключить электроэнергию и закрыть краны на газовых сетях. При нахождении на улице следует держаться подальше от легких построек, рекламных конструкций, мостов, линий электропередач, деревьев, рек и промышленных объектов. Нельзя заходить в поврежденные здания, так как они могут обрушиться.
Автор: Марат САТТАРОВ
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