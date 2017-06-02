Правительство Башкирии подписало соглашение о строительстве выезда из Уфы

02.06.17 Сегодня - День здорового питания и отказа от излишеств в еде

02.06.17 В Уфе появится интерактивный исторический парк

02.06.17 Башкирия занимает 8-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов

02.06.17 В Башкирии за завышение тарифов ОДН будут штрафовать управляющие компании

02.06.17 В Уфе 3 июня пройдет спортивный праздник «Велодетство»

02.06.17 В Уфе объявили конкурс на самый красивый балкон и лучшую клумбу

02.06.17 В Уфе 5-летний велосипедист выиграл суд у владельца внедорожника

02.06.17 В рейтинге регионов по развитию трансплантологии Башкирия занимает шестое место

02.06.17 В Уфе открыт купальный сезон

02.06.17 В Башкирии с начала года врачи провели 21 операцию по пересадке органов

02.06.17 В Уфе в День города бесплатно покажут фильмы под открытым небом

02.06.17 В Уфе из-за непогоды перенесли открытие скейт-парка и читальных залов на свежем воздухе

02.06.17 Уфимец выиграл в лотерею почти 12 миллионов рублей

02.06.17 По Уфе разъезжало такси с львёнком