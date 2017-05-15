#Башкирия-«Республика Башкортостан» открыла дегустационный сезон
НОВОСТИ
RSS
01.06.17 16:16
В Уфе студент обокрал мать приятеля на 100 тысяч
01.06.17 16:14
В Баймакском районе осужденный глава сельсовета продолжал работать
01.06.17 16:03
В Чишминском районе сотрудница банка осуждена за хищение почти двух миллионов рублей
01.06.17 16:01
«Республика Башкортостан» открыла дегустационный сезон
01.06.17 15:57
Уфимка предстанет перед судом за организацию подпольного казино
01.06.17 15:55
Кумертау в десятке лучших моногородов России
01.06.17 15:27
В Башкирии многодетным мамам вручили медали
01.06.17 15:20
В Уфе ожидаются грозы со штормовым ветром
01.06.17 15:11
В Стерлитамаке заместитель главврача подозревается в получении взятки
01.06.17 15:09
Житель Башкирии, не имеющий прав, разбился на мотоцикле
01.06.17 11:42
В Башкирии в лагерях и санаториях отдохнут 242 тысячи детей
01.06.17 11:31
В Уфе тянули с рассмотрением заявлений на участки
01.06.17 11:24
В Белебеевском районе сирота получила квартиру через суд
01.06.17 11:10
В Башкирии для повышения рождаемости будут бороться с абортами
01.06.17 11:07
Спектакль Башдрамтеатра вошел в топ-9 лучших спектаклей Международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз»
01.06.17 09:27
В Учалинском районе ветеран установил памятник соотечественникам
01.06.17 06:50
"Салават Юлаев" продолжает обновлять состав
31.05.17 18:37
В Сибае таксист вонзил нож собутыльнику
31.05.17 17:29
В Уфе пройдёт республиканский родительский форум
31.05.17 16:32
В Башкирии на предприятии водителя задавило «КамАЗ»ом
31.05.17 15:10
Жителям дома в Ленинском районе вернули воду
31.05.17 14:49
В Башкирии посадили 400 тысяч деревьев
31.05.17 14:36
Жителя Башкирии отправили на полгода в колонию за пьяное вождение
31.05.17 14:21
Белорецкие металлурги начали монтаж станции очистки сточных вод
31.05.17 14:15
Жительница Башкирии зарезала мужа, после того как тот зарезал сына
31.05.17 14:10
В Башкирии регионы ознакомятся с результатами космической деятельности
31.05.17 13:06
Опыт Стерлитамака изучат в Крыму, Тюмени и Подмосковье
31.05.17 12:57
Уфимская школьница нарисовала лучший экоплакат
31.05.17 12:14
Жители Башкирии на Ураза-байрам отдохнут три дня
31.05.17 12:05
Житель Башкирии оштрафован за хранение нагана
31.05.17 12:03
В Башкирии студенческие и многодетные семьи получат дополнительную поддержку
31.05.17 11:26
Уфимцу дали 220 часов обязательных работ за пьяное вождение
31.05.17 11:14
Актеры Башкирского театра кукол показали в детской больнице спектакль
31.05.17 10:24
В Илишевском районе агрофирма не платила работникам более миллиона рублей
31.05.17 10:20
В Уфе профессор БашГУ оштрафован за взяточничество
31.05.17 10:14
В Уфе у девушки изъяты финики с наркотической начинкой
31.05.17 08:58
«Чистая Сакмара» добралась до Зилаирского района
30.05.17 17:07
В Уфе до 1 июня прекращена работа троллейбусов по трём маршрутам
30.05.17 16:41
Житель Башкирии пытался отомстить бывшей девушке, выдавая её за воровку
30.05.17 15:32
Скульптору Александру Козинину Российская Академия Художеств вручили медаль «Достойному»
30.05.17 15:30
На Башкирию надвигается московский ураган
30.05.17 15:22
В Уфе перед судом предстанет бывший начальник станции «Бензин»
30.05.17 15:21
В Уфе девочка играла на окне восьмого этажа
30.05.17 15:18
В Уфе состоится ярмарка вакансий для пенсионеров
30.05.17 15:14
В Стерлитамаке следственные органы проводят проверку по факту падения ребенка с высоты
30.05.17 15:09
Башкирия и Оренбургская область объединяют санаторно-курортные возможности
30.05.17 15:06
У монумента Дружбы в Уфе приземлилась цветочная пчела
30.05.17 15:00
В Башкирии осужден убийца годовалого ребенка
30.05.17 15:00
В уфимском парке "Первомайский" высадили березовую рощу
30.05.17 14:56
В Уфе восстановлена «Семья оленей»
30.05.17 14:54
Рустэм Хамитов: Башкирские санатории не смогут развиваться без частных средств
30.05.17 14:50
С бывшего директора «Башкиравтодора» взыщут 64 миллиона рублей
30.05.17 14:47
Житель Стерлитамака убил тётю из-за имущества
30.05.17 14:34
В Уфе на двух дорогах почти на пять месяцев вводится ограничение движения
30.05.17 14:28
Уфимка зарезала супруга, пытавшегося её ударить
ЕЩЁ НОВОСТИ