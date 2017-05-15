В Чишминском районе сотрудница банка осуждена за хищение почти двух миллионов рублей

Райсуд признал 53-летнюю Рамилю Низамутдинову виновной по статье «присвоение, совершенное в особо крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

С 2014 по 2016 годы менеджер банка присваивала деньги из кассы, а чтобы скрыть преступление, списывала похищенные суммы со счетов клиентов. В общей сложности банку причинен ущерб в 1,8 миллиона рублей, которые злоумышленница потратила на погашение собственных кредитов и другие нужды.

Подсудимая признала вину и вернула банку 200 тысяч рублей. Суд взыскал с нее оставшуюся сумму и приговорил к условному лишению свободы на три года. Из кредитной организации женщина уволена.