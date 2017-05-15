Кумертау в десятке лучших моногородов России

На открывшемся вчера Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) объявили, что Кумертау вошел в десятку лучших моногородов России по итогам прошлого года, сообщили «РБ» в администрации города.

Руководитель приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева отметила, что в конкурсе принимали участие только крупные моногорода. Для оценки использовались критерии, которые использует Агентство стратегических инициатив (АСИ) при составлении рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

Также оценивались работа властей на местах по улучшению ситуации в моногородах, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий. «Кумертау заслуженно вошел в десятку лучших городов. Это заслуга руководства Республики Башкортостан, управленческой команды Кумертау и бизнеса. В Кумертау есть яркий и интересный опыт, который может быть полезен для других моногородов», — пояснила Ирина Макиева.

В работе панельной сессии форума «Моногорода — новые возможности для бизнеса» принял участие глава администрации города Кумертау Борис Беляев с управленческой командой. В составе команды первый заместитель главы администрации Ирина Голованова, заместитель исполняющего директора по управлению персоналом и общим вопросам АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» Олег Фролов, первый заместитель директора МАУ «Агентство по развитию территорий» Константин Кашников, заместитель генерального директора ООО « УК Сигма Холдинг» Алексей Усманов.

Весной следующего года будут подведены итоги контрольного этапа эффективности работы управленческих команд 319 моногородов России.