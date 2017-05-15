В Башкирии многодетным мамам вручили медали

Медали «Материнская слава» получили в День защиты детей 45 многодетных женщин, сообщает пресс-служба минтруда.

– Сегодняшний день – это в первую очередь праздник матерей. Именно от вас зависит то, какой личностью во взрослый мир войдет подрастающий человек, - отметил, обращаясь к виновницам торжества, вице-премьер Салават Сагитов. - Вы показываете пример того, как по-настоящему надо любить детей и жизнь.

По словам С. Сагитова, в правительстве создана рабочая группа по улучшению демографической ситуации. Поступают заявки от молодых семей на получение 300 тыс. рублей при рождении первого ребенка, утвержден план увеличения пособий, поддержки студенческих семей и другие меры.

Напомним, что медаль «Материнская слава» вручается в республике с 1998 года. Обладательницами награды уже стали более 7,3 тысячи мам, родивших пятерых и более детей.