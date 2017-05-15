В Уфе ожидаются грозы со штормовым ветром

Ливни с грозами и штормовым ветром ожидаются в Уфе с вечера 1 июня по 4 июня, сообщили в Службе спасения 112 столицы.

По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 18 метровв секунду. Служба спасения рекомендует уфимцам соблюдать осторожность:

держаться подальше от деревьев, линий электропередачи, рекламных щитов,

не оставлять под ними автомобили.

Во время грозы не покидайте дома, закройте окна, двери, дымоходы и держитесь от них подальше. Не стоит находиться у водоемов и приближаться к отдельно стоящим деревьям. Если гроза застигла на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и отойдите от транспортного средства. Если вы находитесь в автомобиле, закройте окна и опустите антенну.