Житель Башкирии, не имеющий прав, разбился на мотоцикле

ДТП со смертельным исходом произошло вечером 31 мая в Гафурийском районе, сообщает республиканская госавтоинспекция.

На автодороге деревня Бурлы – деревня Явгильды 26-летний местный житель за рулем мотоцикла «Восход» совершил падение и наезд на дорожное ограждение. От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия.

За прошедший день в регионе произошло четыре ДТП с одним погибшим и четырьмя пострадавшими. Задержаны 59 пьяных водителей.