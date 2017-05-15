Жителям дома в Ленинском районе вернули воду

В апреле по указанию начальника участка №14 «Треста жилищного хозяйства» было приостановлено водоснабжение аварийного дома по ул. Гафури, сообщают в прокуратуре республики.

Законодательством допускается перерыв подачи воды лишь на 8 часов, в данном случае вода в квартиру заявителя не поставлялась в течение полутора месяцев.

Гражданин обратился в прокуратуру, которая внесла в организацию представление с требованием восстановления водоснабжения.

В итоге воду жителям вернули, а трест оштрафовали на сумму 25 тыс. рублей.