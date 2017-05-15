В Башкирии посадили 400 тысяч деревьев

Минлесхоз подсчитал: 400 тысяч саженцев высажено в Башкортостане в рамках акций «Всероссийский день посадки леса» и «Лес Победы».

В каждом районе республики и в каждом лесничестве были высажены деревья в рамках экологических акций. Так, в Абзелиловском районе посадить лес в этом году работникам лесного хозяйства и сотрудникам администрации помогли депутаты районного совета, активисты башкирского бардовского фестиваля «Кош юлы», молодежных организаций, ученики школ и юные лесники – члены школьных лесничеств. Благодаря общим усилиям, около пяти гектаров пополнились 20 тыс. саженцами различных пород.

Работники Туймазинского лесхоза совместно с администрацией района и города, сотрудниками и ветеранами отдела МВД посадили более 10 тыс. саженцев и сеянцев на территории Нугушского водохранилища, при создании памятных посадок, закладке «Аллеи ветеранов», «Памятной Аллеи».

Всего в акциях по республике приняли участие свыше пяти тысяч человек, из них более 800 — работники лесного хозяйства, 1,7 тыс. — школьники и студенты. В рамках акций «Всероссийский день посадки леса» и «Лес Победы» было высажено около 400 тыс. саженцев пород сосна, ель, береза, липа, клен, рябина, тополь пирамидальный и др. на общей площади почти 100 га.

Осенью минлесхоз РБ проведет акции «Живи, лес!» и «Посади свое дерево». Принять в них участие может любой желающий. Для этого нужно обратиться в министерство или подведомственное учреждение – лесничество и лесхоз.

В прошлом году лесовосстановление провели на площади 12,7 тыс. га. По итогам лесовосстановительных работ за 2016 год республика вошла в десятку лучших среди субъектов Федерации.