Жителя Башкирии отправили на полгода в колонию за пьяное вождение

Мировой судья судебного участка по Балтачевскому району признал 22-летнего Ильмира Гаффанова виновным по статье «управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления», сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

В марте сотрудники ГИБДД задержали молодого человека, который находился за рулем в пьяном состоянии. Ранее он уже дважды был осужден за аналогичные преступления к 450 часам обязательных работ.

На этот раз суд приговорил его к шести месяцам в колонии-поселении с лишением прав на три года.