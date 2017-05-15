В Башкирии регионы ознакомятся с результатами космической деятельности

Форум «Космическая деятельность в регионах РФ» состоится 8-9 июня в Уфе, сообщили «РБ» в госкомтрансе республики. Его участники обсудят опыт и результаты применения космических исследований в социально-экономической сфере.

Форум соберет более 100 участников – представителей Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, правительств республики и других российских регионов, лидеров рынка телекоммуникационных услуг, а также ведущих компаний-потребителей.

Участники форума обсудят организационные, финансовые и нормативные вопросы использования результатов космической деятельности в сельском и лесном хозяйствах, на транспорте и дорожном хозяйстве, здравоохранении, строительстве, ТЭК, промышленности, в деятельности правоохранительных и спецслужб.

Форум такого формата становится традиционным для Башкортостана: в прошлом году региональный форум «ГЛОНАСС в субъектах РФ: результаты использования и перспективы развития» собрал 91 делегата из 21 региона страны.