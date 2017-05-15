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31.05.17 | 12:57 НОВОСТИ | Архив новостей
Уфимская школьница нарисовала лучший экоплакат
Школьница из Уфы Варвара Дойникова вошла в число победителей конкурса на лучший экоплакат Всероссийской экологической акции «Сделаем вместе!», который проходил в рамках партпроекта «Экология России».
Работа уфимской семиклассницы признана лучшей среди всех представленных от Башкортостана, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».
В школе Варвара создала экологический отряд «Дельфин», в который входят девять сверстниц. Как рассказала юная художница, ей интересна тема экологии. «Я хочу защищать планету от мусора. Мой плакат посвящен раздельному сбору мусора и профессии будущего – рециклинг-технолог», - сказала она.
«У акции «Сделаем вместе!» хороший интернет-ресурс. На сайте была вся необходимая информация, нам очень понравилось с ним работать, - поделилась впечатлениями мама победительницы Альбина Дойникова. - Мы очень рады, что наша дочь выиграла в конкурсе».
Наградой Варваре стала путевка во Всероссийский детский центр «Орленок» на Черном море – в эту смену там собрались победители экологических конкурсов и акций из всех регионов России.
Автор: Гузель НАБИЕВА
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